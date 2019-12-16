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понедельник, 16 декабря 2019 16:18

Звездная судья Кухар снялась в шубе на голое тело

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Судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар опубликовала стильный черно-белый снимок, на котором позирует топлес. Обнаженное тело прима-балерина прикрыла шубой с шахматным узором.

Откровенное фото появилось в Instagram шоу-вумен.

Автор: instagram.com/ekaterinakukhar_official
  Екатерина Кухар снялась в шубе на голое тело
Екатерина Кухар снялась в шубе на голое тело

"Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю её цену. Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги - это наша репутация. Дорожите ею", - подписала фотографию Кухар.

Фотография собрала за сутки почти семь тысяч отметок "нравится" и положительные отзывы поклонников.

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Сексуальная американская супермодель 23-летняя Белла Хадид показала фото, на котором позирует в рубашке на голое тело.

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