Супермодель Белла Хадид оголила груди в сети

Сексуальная американская супермодель 23-летняя Белла Хадид показала фото, на котором позирует в рубашке на голое тело.

Откровенный снимок самая красивая женщина в мире разместила в Instagram. На нем видно, как Белла сидит на боку и одной рукой поправляя волосы, а другой держа телефон и снимая себя в зеркало.

Джинсовая рубашка Хадид расстегнута, а из-под нее видно грудь девушки.

Супермодель умеет удивлять подписчиков. Фото: Инстаграм

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46-летняя Хайди Клум отдыхала на побережье в Мехико. К ней присоединились друзья и муж Том Каулиц, 36 лет. Яркими фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.