Звездная фитнес-тренер взбудоражила сеть голым фото

Спортсменка и тренер "Взвешенные и счастливые" 36-летняя Анита Луценко порадовала публику пикантным фото.

Она позировала в постели совершенно голой. Анита вернулась к камере спиной, соблазнительно потянувшись вверх. Падающий на нее сквозь жалюзи солнечный свет вырисовывается на коже причудливым узором.

Автор: instagram.com/anitasporty Спортсменка и тренер "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко позировала в постели совершенно голой

"День 5", - подписала кадр спортсменка.

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Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Отличный кадр", "Очень сексуальная!", "Не фото ..., а бомба", "Огонь", "Класс", - написали в комментариях.

Ранее Анита Луценко показала, как должна выглядеть идеальная фигура. Звезда разместила эффектную фотографию в Instagram, на которой позировала только в клетчатом топе и черных трусиках.