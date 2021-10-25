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вторник, 26 октября 2021 01:45

Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
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Актриса 23-летняя Елизавета Василенко приняла участие в пикантной съемке.

Звезда сериала "Школа" позировала в черном боди с корсетом и блузке. Устроила фотосессию, кадрами из которой поделилась в Instagram, среди мебели в винтажном стиле. На одном из фото появилась черная кошка. Образ Василенко дополнила вечерним макияжем с акцентом на глаза.

Актриса Елизавета Василенко показали кадры с дерзкой фотосессии
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
Актриса Елизавета Василенко показали кадры с дерзкой фотосессии
Актриса Елизавета Василенко показали кадры с дерзкой фотосессии
Актриса Елизавета Василенко показали кадры с дерзкой фотосессии
Актриса Елизавета Василенко показали кадры с дерзкой фотосессии

В комментариях под снимком поклонники выразили мнение о откровенного фотосета.

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"Какая необычная красота", "Шикарно", "Красотка".

Актриса и звезда украинского сериала "Школа" 23-летняя Лиза Василенко вызвала фурор в сети полностью обнаженными фото. Лиза без одежды похвасталась хрупкой фигурой и тонкой талией. Интимные места стилисты прикрыли мокрыми волосами с помощью специальной укладки.

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