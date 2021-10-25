Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии

Актриса 23-летняя Елизавета Василенко приняла участие в пикантной съемке.
Звезда сериала "Школа" позировала в черном боди с корсетом и блузке. Устроила фотосессию, кадрами из которой поделилась в Instagram, среди мебели в винтажном стиле. На одном из фото появилась черная кошка. Образ Василенко дополнила вечерним макияжем с акцентом на глаза.
В комментариях под снимком поклонники выразили мнение о откровенного фотосета.
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"Какая необычная красота", "Шикарно", "Красотка".
Актриса и звезда украинского сериала "Школа" 23-летняя Лиза Василенко вызвала фурор в сети полностью обнаженными фото. Лиза без одежды похвасталась хрупкой фигурой и тонкой талией. Интимные места стилисты прикрыли мокрыми волосами с помощью специальной укладки.
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