Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии

Актриса и звезда украинского сериала "Школа" 23-летняя Лиза Василенко вызвала фурор в сети полностью обнаженными фото.
Серию ню снимков знаменитость опубликовала в Instagram.
Лиза без одежды похвасталась хрупкой фигурой и тонкой талией. Интимные места стилисты прикрыли мокрыми волосами с помощью специальной укладки.
Сексуальный образ звезды дополняли томные позы и эффектный макияж.
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Поклонники звезды бурно отреагировали на эротическую фотосессию Василенко.
"Невероятные кадры", "бог - это женщина", "идеальное тело", "я не могу подобрать слов восторга", "как будто бы из семейства Кардашьян", "такая женственная".
Украинская актриса и главная героиня молодежного сериала "Школа" Лиза Василенко поделилась с поклонниками снимками топлес. Подписчики неоднозначно отреагировали на серию сексуальных снимков.
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