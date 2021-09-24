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пятница, 24 сентября 2021 09:52

Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
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Актриса и звезда украинского сериала "Школа" 23-летняя Лиза Василенко вызвала фурор в сети полностью обнаженными фото.

Серию ню снимков знаменитость опубликовала в Instagram.

Лиза без одежды похвасталась хрупкой фигурой и тонкой талией. Интимные места стилисты прикрыли мокрыми волосами с помощью специальной укладки.

Сексуальный образ звезды дополняли томные позы и эффектный макияж.

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Поклонники звезды бурно отреагировали на эротическую фотосессию Василенко.

"Невероятные кадры", "бог - это женщина", "идеальное тело", "я не могу подобрать слов восторга", "как будто бы из семейства Кардашьян", "такая женственная".

Лиза Василенко ошеломила сеть эффектными фото.
Фото: @elizabethvasilenko
Лиза Василенко ошеломила сеть эффектными фото.
Лиза Василенко ошеломила сеть эффектными фото.
Лиза Василенко ошеломила сеть эффектными фото.
Лиза Василенко ошеломила сеть эффектными фото.

Украинская актриса и главная героиня молодежного сериала "Школа" Лиза Василенко поделилась с поклонниками снимками топлес. Подписчики неоднозначно отреагировали на серию сексуальных снимков.

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