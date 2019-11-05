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вторник, 05 ноября 2019 12:34

Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности

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Звезда сериала &quot;Крепостная&quot; рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
Ксения Мишина рассказала о токсичных отношения с экс-супругом. Фото: 1plus1.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина, рассказала об отношениях в браке с бывшим мужем и отцом ее 7-летнего сына Платона.

Артистка рассказала в интервью программе "Кофе с перцем" канала "Украина", что ушла от него будучи беременной и муж за эти годы ни разу не навестил сына.

"Отношения закончились. Все пошло наперекосяк. Для меня это было очень странно - человек просто изменилась, стала отвратительно себя вести. Я поняла, что терпеть это не буду. Это было психологическое издевательство", - говорит Мишина.

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После того, как женщина бросила мужа и сыну на тот момент уже было около 5 лет, мужчина избил ее.

"Появился в театр, избил меня непонятно за что. В пьяном виде. Я вышла из спектакля и он меня спустил с лестницы. Потом какие-то люди, адвокаты мне звонили. Мы подаем на вас в суд, мол. Я не понимаю с какой целью это было. Мне кажется, они там все очень пьяные были. это был полный цирк", - рассказала актриса.

Украинский сериал "Крепостная" стал хитом по количеству просмотров, при этом его аудитория в соседней стране продолжает расти невиданными темпами.

Так сериал завоевал популярность в Польше. Первым иностранным каналом, который купил права на показ "Крепостной", стал польский общественный вещатель TVP1. За первую неделю показа аудитория сериала составила 1,23 зрителей.

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