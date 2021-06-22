Звезда сериала "Друзья" борется с раком четвертой стадии

 
Ексклюзивы
1/5
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 666
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 819
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1458
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2421
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3375
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 990
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
7
14
4
6
9
Обольстительная Тина Кунаки показала кадры с отдыха
Обольстительная Тина Кунаки показала кадры с отдыха
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Видео
Все видео
В новом клипе Garza описывает дуальности мира
В новом клипе Garza описывает дуальности мира
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео
Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 198
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 819
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 900
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1494
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 504
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 12:45

Звезда сериала "Друзья" борется с раком четвертой стадии

  Комментировать

Американский актер 59-летний Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в культовом ситкоме "Друзья", три года борется с раком простаты.

Об этом звезда рассказал в эфире телешоу Today.

Заболевания достигло четвертой стадии и распространилось на кости.

"Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. У меня четвертая, последняя стадия. В конце концов, вы знаете, это, наверное, меня доканает", - прокомментировал Тайлер.

Автор: TODAYshow
  Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале "Друзья", три года борется с раком простаты.
Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале "Друзья", три года борется с раком простаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел тизер продолжения сериала "Друзья"

По его словам, на начальных стадиях лечение было несложным и он чувствовал себя хорошо. Однако с началом пандемии коронавируса самочувствие Тайлера начало ухудшаться.

"Я пропустил один тест. Рак решил мутировать во время пандемии. Поэтому он прогрессирует", - добавил актер.

Из-за болезни Тайлер не смог принять полноценного участия в специальном эпизоде сериала "Друзья". Актер появился в кадре лишь на несколько минут.

На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке. Выпуск вышел 27 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда сериала "Друзья" борется с раком четвертой стадии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 11746
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11106
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5607
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4311
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 3762
Знаменитости
Модель plus-size, трансгендер и футболистка: кто стал новым лицом Victoria's Secret
Модель plus-size, трансгендер и футболистка: кто стал новым лицом Victoria's Secret
 Просмотров: 207
Обольстительная Тина Кунаки показала кадры с отдыха
Обольстительная Тина Кунаки показала кадры с отдыха
7
 Просмотров: 1539
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 3762
Ксения Мишина в купальнике сексуально изгибалась на яхте в Крыму
Ксения Мишина в купальнике сексуально изгибалась на яхте в Крыму Просмотров: 819
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4320
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
В аварии сгорело два танка
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 43182
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть