Звезда сериала "Друзья" борется с раком четвертой стадии

Американский актер 59-летний Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в культовом ситкоме "Друзья", три года борется с раком простаты.

Об этом звезда рассказал в эфире телешоу Today.

Заболевания достигло четвертой стадии и распространилось на кости.

"Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. У меня четвертая, последняя стадия. В конце концов, вы знаете, это, наверное, меня доканает", - прокомментировал Тайлер.

Автор: TODAYshow Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале "Друзья", три года борется с раком простаты.

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По его словам, на начальных стадиях лечение было несложным и он чувствовал себя хорошо. Однако с началом пандемии коронавируса самочувствие Тайлера начало ухудшаться.

"Я пропустил один тест. Рак решил мутировать во время пандемии. Поэтому он прогрессирует", - добавил актер.

Из-за болезни Тайлер не смог принять полноценного участия в специальном эпизоде сериала "Друзья". Актер появился в кадре лишь на несколько минут.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on "Friends" for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he's been battling a serious health issue. Now he's sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021

На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке. Выпуск вышел 27 мая.