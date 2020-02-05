Звезда сериала "Беверли Хиллз" необычно прокомментировала признание о раке груди

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48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти после вчерашнего признания о своей смертельной болезни решила не терять оптимизма и продолжать бороться с раком молочной железы 4 стадии.

Болезнь, которая вернулась через несколько лет после выздоровления, стремительно прогрессирует, Доэрти не теряет веры в светлое будущее, пишет 24 канал.

Собственным примером знаменитость стремится доказать, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя опускать руки и прекращать борьбу. Именно поэтому свои предыдущие слова актриса решила подкрепить жизнеутверждающим сообщением, который появился в ее инстаграме.

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Доэрти опубликовала чувственную картинку с фразой, которая покорила поклонников и звездных коллег.

"Мы живем только один раз, Снупи!" - говорит Чарли. На что его любимец отвечает: "Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!", - говорится в заметке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShannenDoherty (@theshando) 4 Фев 2020 в 7:29 PST

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти, призналась журналистам о своей смертельной болезни. Врачи обнаружили у нее рак груди на последней, четвертой стадии.