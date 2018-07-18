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среда, 25 июля 2018 17:29

Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
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Кети Прайс с молодым любовником
Кети Прайс с молодым любовником
Кети Прайс с молодым любовником
Кети Прайс с молодым любовником
Кети Прайс с молодым любовником

Модель и певица Кэти Прайс отправилась на отдых с женихом в Таиланд.

Красавицу поймали с любимым за интимом. Теперь издание The Sun утверждает, что актриса это спланировала, чтобы спасти себя от банкротства.

После развода с третьим мужем она потеряла много денег. Даже продала дом в Сассексе за несколько миллионов фунтов стерлингов.

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Бывший муж изменил Кэти с няней.

"Кто-то может изменять один раз, кто-то дважды, а некоторые трижды. Но вообще наш брак все 5 лет был предательством", - говорила в одном из интервью Прайс.

Еще один человек звезды, Питер Андре забрал их старших детей к себе из-за ее провокационную поведение.

Нового любовника нашла в соцсети, когда искала тренера для сына.

"Он настоящий джентльмен, и это заставляет меня улыбаться каждый день, он обращается со мной, как и надо вести себя с настоящей женщиной. Он идеален во всем и я бы хотела встретить его шарик лет назад ... он опора и каждый день чувствую себя счастливой", - говорит о фитнес-инструктора Кэти Прайс.

dailymail.co.uk
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