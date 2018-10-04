Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4869
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1179
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1170
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1530
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1089
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 603
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2187
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12780
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4941
Фото
Все фото
24
6
36
9
4
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
Звезда &quot;Мастер шефа&quot; полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
Обольстительная Эмили Ратаковськи украсила страницы Vogue
Обольстительная Эмили Ратаковськи украсила страницы Vogue
Камалия заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по конному спорту
Камалия заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по конному спорту
Видео
Все видео
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
Танцы от беременной Регины Тодоренко возмутили подписчиков
Танцы от беременной Регины Тодоренко возмутили подписчиков
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 378
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1269
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5238
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9612
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 459
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 12:11

Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
36

  Комментировать

Пейдж Хименес
Пейдж Хименес
Пейдж Хименес
Пейдж Хименес
Пейдж Хименес

Звезда американского шоу "Мастер Шеф" Пейдж Хименес приняла участие в откровенной фотосессии.

Сексуальный повар полностью обнажилась в черно-белой съемке.

Пейдж не только делится с поклонниками в сети фото из своей кулинарной жизни, а и обнаженными снимками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юная модель выбирает крошечные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы

Недавно Пейдж получила сертификат по кулинарному мастерству.

"600 часов и 10 нервных колапсов , и я получила свою степень по кулинарии", - пишет девушка под фото с дипломом.

Также Пейдж вязли участие в конкурсе, который проводил maxim.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

how awkward r u? i'm this awkward

Публикация от Paige Jimenez (@paigejimenez)

44-летняя Кейт Мосс, которая снова стала самым высокооплачиваемым моделью сообщения Королевства, отправилась на отдых с молодым бойфрендом, Николаем фон Бисмарком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 138015
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 107054
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 56623
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 41729
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 17200
Знаменитости
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
25
 Просмотров: 81
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья
6
 Просмотров: 1422
Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект "Мстители"
Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект "Мстители" Просмотров: 279
Лорак разозлила сеть концертом в Киеве
Лорак разозлила сеть концертом в Киеве Просмотров: 2853
Обольстительная Эмили Ратаковськи украсила страницы Vogue
Обольстительная Эмили Ратаковськи украсила страницы Vogue
9
 Просмотров: 2844
Больше всего комментируют
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
7
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Голосов: 30779
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua