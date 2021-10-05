Звезда "Крепостной" призналась, сколько зарабатывает за съемочный день и в Instagram

Актриса 31-летняя Наталья Денисенко рассекретила, какую получает зарплату. Она сейчас снимается в двух проектах. Звезда сериала "Крепостная" рассказала, что отказалась от третьего, так как мало времени.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

За съемочный день Денисенко может заработать около $600. Этим откровенно поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

"Сейчас очень много украиноязычных проектов. Мы сбрасываем цену на гонорары, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому это примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но он может длиться 12 часов на холоде, в голоде, это не просто так", – рассказала актриса.

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Звезда также добавила, что благодаря блогу в Instagram может заработать больше, чем на съемках. Она призналась, что $500 может получить за два часа, опубликовав рекламные сториз.

Актриса театра и кино 31-летняя Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза официально выходила замуж за любимого. Ее муж 36-летний Андрей Фединчик также работает актером. Звезда сериала "Крепостная" призналась, что в целом пара сыграла пять свадеб.