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вторник, 05 октября 2021 18:05

Звезда "Крепостной" призналась, сколько зарабатывает за съемочный день и в Instagram
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Актриса 31-летняя Наталья Денисенко рассекретила, какую получает зарплату. Она сейчас снимается в двух проектах. Звезда сериала "Крепостная" рассказала, что отказалась от третьего, так как мало времени.

Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает
Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает

За съемочный день Денисенко может заработать около $600. Этим откровенно поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

"Сейчас очень много украиноязычных проектов. Мы сбрасываем цену на гонорары, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому это примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но он может длиться 12 часов на холоде, в голоде, это не просто так", – рассказала актриса.

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Звезда также добавила, что благодаря блогу в Instagram может заработать больше, чем на съемках. Она призналась, что $500 может получить за два часа, опубликовав рекламные сториз.

Актриса театра и кино 31-летняя Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза официально выходила замуж за любимого. Ее муж 36-летний Андрей Фединчик также работает актером. Звезда сериала "Крепостная" призналась, что в целом пара сыграла пять свадеб.

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Дата
05
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