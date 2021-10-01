Звезда "Крепостной" четыре раза выходила замуж за своего мужа

Актриса театра и кино 31-летняя Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза официально выходила замуж за любимого. Ее муж 36-летний Андрей Фединчик также работает актером.

Звезда сериала "Крепостная" призналась, что в целом пара сыграла пять свадеб. Этим поделилась за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"Первая свадьба у нас была киношная. Тогда же на съемочной площадке у нас завязались и отношения. По сути, наша любовь началась с церемонии бракосочетания. Когда в сентябре 2016 года Андрей мне сделал предложение, планировали свадьбу на следующее лето, но так хорошо отпраздновали Новый год, что я забеременела. Очень хотела свадьбу летом, чтобы идти в красивом открытом платье. Андрей сказал: "Чего ты переживаешь? Будет тебе летнее свадебное платье. Полетели на Мальдивы и там отпразднуем". Это было лучшим решением. Потому что у нас была камерная церемония на двоих", – сказала Денисенко.

После того, как молодожены вернулись в Киев, их ждала еще одна свадьба.

"Предложили принять участие в фестивале свадебных церемоний и сделать нам космическую свадьбу. Было невероятно красиво. Тема космоса и все эти нереальные декорации. К нам пришли друзья, мы сделали фуршет и небольшое празднование", – вспомнила актриса.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Следующую свадьбу они организовали для родственников.

"Устроили бракосочетания в центральном ЗАГСе с рушныком и иконами. Отпраздновали на корабле "Святой Андрей", – добавила Денисенко.

В прошлом году супруги снимались в сериале. И актриса надеялась, что снова наденет свадебное платье. Но по сюжету не удалось.

"Тогда сказала Андрею: "Хочу еще свадьбу". Когда мы поехали на годовщину в Египет, провели церемонию на яхте", – сказала она.

Но актриса хочет еще свадьбу.

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"Когда я выходила замуж, мне не нравились пышные платья, как у принцесс. А теперь очень нравятся. Но Фединчику эта затея не очень. Думаю, что мужчины такое не любят. А я в восторге. В отличие от хейтеров, которые постоянно пишут: "Это что, она для "показухи" делает, что этот мужчина только ее?". А почему бы и нет? Мне нравится быть женой Андрея Фединчика, я горжусь тем, что он мой", – добавила Денисенко.

Первой известной ролью украинской актрисы 31-летней Натальи Денисенко стала работа в сериале "Дневники Темного". Однако настоящей звездой Денисенко стала после участия в сериале "Крепостная".