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суббота, 02 октября 2021 23:46

Звезда "Крепостной" четыре раза выходила замуж за своего мужа
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Актриса театра и кино 31-летняя Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза официально выходила замуж за любимого. Ее муж 36-летний Андрей Фединчик также работает актером.

Звезда сериала "Крепостная" призналась, что в целом пара сыграла пять свадеб. Этим поделилась за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"Первая свадьба у нас была киношная. Тогда же на съемочной площадке у нас завязались и отношения. По сути, наша любовь началась с церемонии бракосочетания. Когда в сентябре 2016 года Андрей мне сделал предложение, планировали свадьбу на следующее лето, но так хорошо отпраздновали Новый год, что я забеременела. Очень хотела свадьбу летом, чтобы идти в красивом открытом платье. Андрей сказал: "Чего ты переживаешь? Будет тебе летнее свадебное платье. Полетели на Мальдивы и там отпразднуем". Это было лучшим решением. Потому что у нас была камерная церемония на двоих", – сказала Денисенко.

После того, как молодожены вернулись в Киев, их ждала еще одна свадьба.

"Предложили принять участие в фестивале свадебных церемоний и сделать нам космическую свадьбу. Было невероятно красиво. Тема космоса и все эти нереальные декорации. К нам пришли друзья, мы сделали фуршет и небольшое празднование", – вспомнила актриса.

Актриса Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза выходила замуж за любимого Андрея Фединчика
Фото: instagram.com/natalka_denisenko
В 2017 году у пары родился первенец. Родители назвали мальчика Андреем
В 2017 году у пары родился первенец. Родители назвали мальчика Андреем
Актриса Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза выходила замуж за любимого Андрея Фединчика
Актриса Наталья Денисенко рассказала, что четыре раза выходила замуж за любимого Андрея Фединчика

Следующую свадьбу они организовали для родственников.

"Устроили бракосочетания в центральном ЗАГСе с рушныком и иконами. Отпраздновали на корабле "Святой Андрей", – добавила Денисенко.

В прошлом году супруги снимались в сериале. И актриса надеялась, что снова наденет свадебное платье. Но по сюжету не удалось.

"Тогда сказала Андрею: "Хочу еще свадьбу". Когда мы поехали на годовщину в Египет, провели церемонию на яхте", – сказала она.

Но актриса хочет еще свадьбу.

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"Когда я выходила замуж, мне не нравились пышные платья, как у принцесс. А теперь очень нравятся. Но Фединчику эта затея не очень. Думаю, что мужчины такое не любят. А я в восторге. В отличие от хейтеров, которые постоянно пишут: "Это что, она для "показухи" делает, что этот мужчина только ее?". А почему бы и нет? Мне нравится быть женой Андрея Фединчика, я горжусь тем, что он мой", – добавила Денисенко.

Первой известной ролью украинской актрисы 31-летней Натальи Денисенко стала работа в сериале "Дневники Темного". Однако настоящей звездой Денисенко стала после участия в сериале "Крепостная".

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