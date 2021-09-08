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среда, 08 сентября 2021 10:11

День ангела Натальи: кто из звезд прославил это имя
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Сегодня, 8 сентября, свой День ангела отмечают Натальи. Это имя широко распространено не только в Украине, но и по всему миру.

О звездах с именем Наталья, читайте в материале Gazeta.ua

Американская актриса, сценаристка и кинорежиссер 40-летняя Натали Портман получила известность еще 26 лет назад. Ее дебютная роль подростка Матильды в фильме "Леон" с Жаном Рено сразу же сделала ее звездой. Сейчас актриса имеет множество наград и, конечно, "Оскар" за главную роль в фильме "Черный лебедь".

Автор: natalieportman
  Американская актриса Натали Портман стала звездой в 13 лет
Американская актриса Натали Портман стала звездой в 13 лет

Британская актриса 39-летняя Натали Дормер дебютировала в кино в 2005 году. Она сыграла роль Виктории в фильме "Казанова". Но наибольшую известность Дормер получила благодаря роли Анны Болейн в телесериале "Тюдоры", Маргер Тирелл в телесериале "Игра престолов", а также роли Ирен Адлер в телесериале "Элементарно". Также Дормен считают иконой стиля. Каждое ее появление на красной дорожке вызывает настоящий ажиотаж.

Автор: instagram.com/nataliedormer
  Британская актриса Натали Дормер получила известность благодаря роли в телесериале «Игра престолов»
Британская актриса Натали Дормер получила известность благодаря роли в телесериале «Игра престолов»

Уругвайская певица и актриса 44-летняя Наталья Орейро стала узнаваемой благодаря сериалам "Богатые и знаменитые" и "Дикий ангел". Недаром аргентинская газета La Nación назвала Орейро "королевой теленовелл".

Автор: nataliaoreirosoy
  Наталия Орейро стала узнаваемой благодаря сериалу «Дикий ангел»
Наталия Орейро стала узнаваемой благодаря сериалу «Дикий ангел»

Среди украинских актрис завоевала огромную любовь зрителей Наталья Сумская, 65 лет. Ее роли в театре и кино всегда запоминаются своей яркостью. Среди недавних работ Сумской ролл в фильмах "Черный ворон" и "Сказка старого мельника".

Автор: facebook.com
  Роли Натальи Сумской запоминаются своей яркостью
Роли Натальи Сумской запоминаются своей яркостью

Певица 46-летняя Наталья Могилевская начала сольную карьеру 25 лет назад. За этот период звезда выпустила 11 альбомов и до сих пор не теряет творческий пыл.

Автор: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  Наталья Могилевская дебютировала 25 лет назад
Наталья Могилевская дебютировала 25 лет назад

Первой известной ролью украинской актрисы 31-летней Натальи Денисенко стала работа в сериале "Дневники Темного". Однако настоящей звездой Денисенко стала после участия в съемках сериала "Крепостная".

Автор: instagram.com/natalka_denisenko
  Наталья Денисенко начала актерскую карьеру 10 лет назад
Наталья Денисенко начала актерскую карьеру 10 лет назад

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Наталья - украинский форма женского имени латинского происхождения "Наталка", которое появилось в первые годы христианства. Часто бытует в украинском народе. Имя происходит от словосочетания Natalis Domini, что с латиницы трактуется как "День рождения Господа, Рождество". Часто так называли девочек, родившихся в период рождественских праздников. Считается, что женщина по имени Наталья - оптимистическая и активная, но одновременно упрямая и легко может обидеться.

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08
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