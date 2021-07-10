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суббота, 10 июля 2021 12:33

Звезда кино восхитил сеть - трогательные свадебные фото
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Тарас Цимбалюк показал свадебные фото с новоиспеченной женой Тиной Антоненко.
Фото: @taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк показал свадебные фото с новоиспеченной женой Тиной Антоненко.
Тарас Цимбалюк показал свадебные фото с новоиспеченной женой Тиной Антоненко.
Тарас Цимбалюк показал свадебные фото с новоиспеченной женой Тиной Антоненко.
Тарас Цимбалюк показал свадебные фото с новоиспеченной женой Тиной Антоненко.

Украинский актер и экс-участник шоу "Танцы со звездами" Тарас Цимбалюк показал поклонникам первые кадры со свадьбы со своей возлюбленной Тиной Антоненко. Мероприятие состоялось 3 июля 2021 года.

Снимки знаменитости опубликовал в Instagram.

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Свадьбу сыграли в горах. На кадрах пара появилась в свадебных нарядах на фоне алтаря из цветов. Торжество устроили под открытым небом.

Актер показал кадры, как он и его новоиспеченная жена танцуют первый танец. Свадьба прошла в стиле бохо.

Актер Тарас Цимбалюк поделился деталями зимнего отпуска. Он вместе с невестой Тиной Антоненко, подругой и пиар-менеджером Анастасией отправился на отдых в Карпаты, где провел 4 дня.

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