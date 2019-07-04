Звезда "Игры престолов" показала свадебное платье с официальной церемонии

В сети появились первые фото с официального свадьбы актрисы Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса.

Церемония состоялась на юге Франции в замке дю Мартин, на закате в субботу, 29 июня, сообщает The Daily Mail.

Автор: dailymail.co.uk Британская актриса Софи Тернер надела на свадебную церемонию платье от Луи Виттона

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Влюбленные поделились фотографиями в своих Instagram профилях с надписью "Мистер и миссис Джонас".

Софи была в традиционной белом платье от Louis Vuitton. Платье мало кружевные детали с прозрачными рукавами и пышной юбкой. Джо выбрал для церемонии черный костюм от Берлути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mr and Mrs Jonas Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 3 Июл 2019 в 8:34 PDT

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", вышла замуж за певца Джо Джонаса после вручения наград Billboard Music Awards. Пара транслировала церемонию в прямом эфире в Instagram. Влюбленные поженились в часовне L'Amour в Лас-Вегасе. Брак зарегистрировал священник, переодетый в Элвиса Пресли. Заявление на оформление брака пара подала утром перед Billboard Music Awards. Софи и Джо начали встречаться в конце 2016 Пара познакомилась через общих друзей. Поженились влюбленные в 2017 году, через год после первого свидания.