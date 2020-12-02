Звезда фильма "Начало" попросила считать ее мужчиной

Пейдж попросил обращаться к нему Эллиот. Фото: instagram.com/elliotpage

Известная актриса и продюсер Эллен Пейдж заявила, что считает себя трансгендерным мужчиной.

Об этом звезда фильмов "Начало" и "Джуно" сообщил в Instagram.

"Не могу описать, насколько это прекрасно - наконец принять и полюбить свое настоящее я", - говорится в заметке.

Пейдж попросил обратиться к нему Эллиот, а не Эллен, а также назвать его "он".

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Фильм-головоломка "Начало" (Inception) вышел в 2010 году. Картина рассказывает о группе преступников, которые специализируются на краже промышленных секретов непосредственно из снов своих жертв. Главные роли в ленте исполнили, кроме Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди, Кен Ватанабе и Марион Котийяр. При бюджете в $160 млн триллер собрал в мировом прокате свыше $810 млн, став одним из самых успешных проектов Нолана.