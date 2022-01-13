Звезда "Аквамена" объявил о разводе после 16 совместных лет

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 2961
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 711
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2241
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3339
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1593
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3006
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32004
Фото
Все фото
5
5
10
6
5
Звезда &quot;Аквамена&quot; объявил о разводе после 16 совместных лет
Звезда "Аквамена" объявил о разводе после 16 совместных лет
Меган Фокс выходит замуж за эпатажного рэпера: нежное видео с помолвки
Меган Фокс выходит замуж за эпатажного рэпера: нежное видео с помолвки
Самая сексуальная серфингистка мира зажигает Instagram эротическими кадрами в нижнем
Самая сексуальная серфингистка мира зажигает Instagram эротическими кадрами в нижнем
Комментируют речь президента и садятся на диету после праздников: новогодние факты о женщинах и мужчинах
Комментируют речь президента и садятся на диету после праздников: новогодние факты о женщинах и мужчинах
Никитюк в колготках за 3 тыс. грн очаровала подписчиков смелым декольте
Никитюк в колготках за 3 тыс. грн очаровала подписчиков смелым декольте
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 432
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 495
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 342
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 621
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 12:11

Звезда "Аквамена" объявил о разводе после 16 совместных лет
5

  Комментировать

Американский актер 42-летний Джейсон Момоа объявил о разводе. Звезда сериалов "Звездные ворота: Атлантида", "Игры престолов" и фильма "Аквамен", разорвал отношения со старшей на 12 лет актрисой Лизой Боне.

Пара вместе была 16 лет, пять из которых - в браке. Новостью о разрыве Момоа поделился в Instagram.

"Мы все почувствовали давление и изменения в эти времена трансформации. Разворачивается революция, и наша семья не исключение. Делимся новостями: мы разводимся", - отметили в общем заявлении.

Американский актер Джейсон Момоа объявил о разводе со старшей на 12 лет актрисой Лизой Боне
Фото: instagram.com/prideofgypsies
Пара вместе была 16 лет, пять из которых – в браке
Американский актер Джейсон Момоа объявил о разводе со старшей на 12 лет актрисой Лизой Боне
Воспитывали вместе троих детей: общих дочь Лолу (слева) и сына Накоа-Вулфа, а также первенца Боне от бывшего мужа Ленни Кравица Зои
Воспитывали вместе троих детей: общих дочь Лолу (справа) и сына Накоа-Вулфа, а также первенца Боне от бывшего мужа Ленни Кравица Зои

Бывшие влюбленные добавили, что объявили о разводе для того, чтобы "прожить жизнь с достоинством и честностью".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блогерские ссоры и измены одного из самых богатых мужчин мира: какие звездные пары распались в 2021 году

"Любовь между нами продолжается, эволюционирует. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем учимся стать. С нами остается непреклонная преданность этой священной жизни и нашим детям", - подытожили экс-супруги.

Момоа и Бонэ были вместе с 2005 года. Познакомились в джаз-клубе.

В интервью актер не раз признавался, что испытал чувство к Боне еще задолго до их знакомства.

"С тех пор как мне было 8 лет, и я увидел ее по телевизору, я сказал: "Мама, я хочу быть с ней". Я подумал: "Я буду преследовать тебя всю жизнь и доберусь до тебя", - говорил мужчина.

В октябре 2017-го поженились. Воспитывали троих детей: общих дочь Лолу и сына Накоа-Вулфа, а также первенца Боне от бывшего мужа Ленни Кравица Зои.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда "Аквамена" объявил о разводе после 16 совместных лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 Просмотров: 19063
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился 1 Просмотров: 16092
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 13401
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 2 Просмотров: 12681
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 10080
Знаменитости
Меган Фокс выходит замуж за эпатажного рэпера: нежное видео с помолвки
Меган Фокс выходит замуж за эпатажного рэпера: нежное видео с помолвки
5
 Просмотров: 1323
Самая сексуальная серфингистка мира зажигает Instagram эротическими кадрами в нижнем
Самая сексуальная серфингистка мира зажигает Instagram эротическими кадрами в нижнем
10
 Просмотров: 3546
Комментируют речь президента и садятся на диету после праздников: новогодние факты о женщинах и мужчинах
Комментируют речь президента и садятся на диету после праздников: новогодние факты о женщинах и мужчинах
6
 Просмотров: 288
Никитюк в колготках за 3 тыс. грн очаровала подписчиков смелым декольте
Никитюк в колготках за 3 тыс. грн очаровала подписчиков смелым декольте
5
 Просмотров: 2853
Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики
Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики
6
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
6
Как купить квартиру в Киеве
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
4
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
3
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
2
Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий
Голосов: 44070
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть