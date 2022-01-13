Звезда "Аквамена" объявил о разводе после 16 совместных лет

Американский актер 42-летний Джейсон Момоа объявил о разводе. Звезда сериалов "Звездные ворота: Атлантида", "Игры престолов" и фильма "Аквамен", разорвал отношения со старшей на 12 лет актрисой Лизой Боне.

Пара вместе была 16 лет, пять из которых - в браке. Новостью о разрыве Момоа поделился в Instagram.

"Мы все почувствовали давление и изменения в эти времена трансформации. Разворачивается революция, и наша семья не исключение. Делимся новостями: мы разводимся", - отметили в общем заявлении.

Фото: instagram.com/prideofgypsies

Бывшие влюбленные добавили, что объявили о разводе для того, чтобы "прожить жизнь с достоинством и честностью".

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"Любовь между нами продолжается, эволюционирует. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем учимся стать. С нами остается непреклонная преданность этой священной жизни и нашим детям", - подытожили экс-супруги.

Момоа и Бонэ были вместе с 2005 года. Познакомились в джаз-клубе. В интервью актер не раз признавался, что испытал чувство к Боне еще задолго до их знакомства. "С тех пор как мне было 8 лет, и я увидел ее по телевизору, я сказал: "Мама, я хочу быть с ней". Я подумал: "Я буду преследовать тебя всю жизнь и доберусь до тебя", - говорил мужчина. В октябре 2017-го поженились. Воспитывали троих детей: общих дочь Лолу и сына Накоа-Вулфа, а также первенца Боне от бывшего мужа Ленни Кравица Зои.