Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает

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В сети показали снимки дома звезды "95 Квартала" Елена Кравец на Осокорках в Киеве. Там она живет вместе с мужем и двумя детьми. Старшая дочь 17-летняя Мария живет в столичной квартире вместе с подругой.

Интерьер дома артистка продумывала до мелочей. Главным для нее была изящная простота, очень элегантная и без излишеств, сообщает журнал HIS.

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"Весь дом оформлен по принципу "made in Ukraine", кроме техники и сантехники, и этим я очень горжусь. Мы смогли реализовать проект красиво, качественно и за небольшой бюджет. Долго думали, какой мебелью лучше укомплектовать дом, и обоюдно сделали выбор в пользу украинских производителей", - рассказала дизайнер дома Татьяна Данилевич.

После рождения младших детей Кравец, в доме делали перепланировку. Женщина решила изменить назначение нескольких комнат, добавить санузел и увеличить кухню.

Артистка Елена Кравец поделилась подробностями личной жизни. Сейчас она могла бы быть матерью 5 детей, но из-за напряженного графика работы у нее случались выкидыши