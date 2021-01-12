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вторник, 12 января 2021 10:20

Журналисты узнали, как и сколько зарабатывает Тина Кароль
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Пока украинские артисты жалуются на отмену концертов и нехватку средств из-за пандемии, 35-летняя Тина Кароль зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров.

Певица больше года является лицом ювелирного бренда "Укрзолото". Звезда такого уровня за долговременную рекламную кампанию может претендовать на $200 тыс., говорится в программе-расследовании "Разоблачение".

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Кароль зарабатывает и на малоизвестных марках одежды, обуви и аксессуаров. За сотрудничество с молодежными брендами артистка получает от $5 тыс.

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Певица является лицом ювелирного бренда " Укрзолото"
Фото: instagram.com/tina_karol
Презентация первого аромата Тины
Свечи в виде обнаженной Кароль
Мелкие марки работают в коллаборации с артисткой

Певица также самостоятельно продает ряд товаров. 3 года назад Кароль начала заниматься торговлей, выпустив именную красную помаду по 299 грн. В прошлом году она презентовала собственный аромат стоимостью почти 1 тыс. грн за флакон, а недавно, в самый разгар локдауна, открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где среди ассортимента – шелковые платки стоимостью 3,5 тыс. грн, восковые свечи за 1,8 тыс. грн и даже защитные маски для лица по 50 грн.

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Кароль не часто встречается с родственниками. Артистка откровенно призналась, что наведывается к родным только по большим праздникам.

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