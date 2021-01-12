Журналисты узнали, как и сколько зарабатывает Тина Кароль

Пока украинские артисты жалуются на отмену концертов и нехватку средств из-за пандемии, 35-летняя Тина Кароль зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров.

Певица больше года является лицом ювелирного бренда "Укрзолото". Звезда такого уровня за долговременную рекламную кампанию может претендовать на $200 тыс., говорится в программе-расследовании "Разоблачение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в бикини

Кароль зарабатывает и на малоизвестных марках одежды, обуви и аксессуаров. За сотрудничество с молодежными брендами артистка получает от $5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Поляковой отреагировали на скандал с концертом в Дубае

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица также самостоятельно продает ряд товаров. 3 года назад Кароль начала заниматься торговлей, выпустив именную красную помаду по 299 грн. В прошлом году она презентовала собственный аромат стоимостью почти 1 тыс. грн за флакон, а недавно, в самый разгар локдауна, открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где среди ассортимента – шелковые платки стоимостью 3,5 тыс. грн, восковые свечи за 1,8 тыс. грн и даже защитные маски для лица по 50 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной

Кароль не часто встречается с родственниками. Артистка откровенно призналась, что наведывается к родным только по большим праздникам.