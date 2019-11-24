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воскресенье, 24 ноября 2019 10:03

"Золотой граммофон 2019": украинцы щеголяют наградными статуэтками из Кремля

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&quot;Золотой граммофон 2019&quot;: украинцы щеголяют наградными статуэтками из Кремля
Ани Лорак досталось сразу две статуэтки Фото: instagram.com/anilorak

В субботу, 23 ноября, в России состоялась церемония награждения музыкальной премии "Золотой граммофон".

Там отметились такие украинские звезды, как Светлана Лобода, Ани Лорак, Макс Барских и Вера Брежнева, пишет Сегодня.

В социальных сетях украинские артисты, которые живут и работают в России, похвастались наградами. Статуэтку получил Макс Барских за работу "Берега". Певица Светлана Лобода была отмечена за обновленный трек "Инстадрама".

Ани Лорак и Вера Брежнева получили сразу по два "Золотых граммофоны". Фото артисты выложили в Instagram.

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"Спасибо вам за любовь! В этом году ее стало больше, поэтому вчера на премии Золотой граммофон я получила 2 награды", - написала Вера Брежнева.

Российская церемония вручения премий знаменитостям состоялась в Москве. На мероприятии награждали украинских звёзд. Селебрити активно публиковали снимки в Instagram. На мероприятии пришли LOBODA, которая получила награду "Лучшая исполнительница", Ани Лорак ("Лучшее концертное шоу"). Без премий остались украинские артисты Макс Барских, Миша Романова, MARUV и ALEKSEEV.

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