MARUV, LOBODA и Барских: кто из украинских звёзд поехал в Россию за наградами

Фото: lenta.ua

Российская церемония вручения премий знаменитостям состоялась в Москве. На мероприятии награждали украинских звёзд.

Селебрити активно публиковали снимки в Instagram.

На мероприятии пришли LOBODA, которая получила награду "Лучшая исполнительница", Ани Лорак ("Лучшее концертное шоу"). Без премий остались украинские артисты Макс Барских, Миша Романова, MARUV и ALEKSEEV.

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Недавно певица MARUV анонсировала свой первый сольный концерт в Киеве. Состоится 14 июня в клубе Stereoplaza.