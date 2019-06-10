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понедельник, 10 июня 2019 15:31

MARUV, LOBODA и Барских: кто из украинских звёзд поехал в Россию за наградами
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Светлана Лобода получила награду "Лучшая исполнительница"
Фото: lenta.ua
Ани Лорак наградили за "Лучшее концертное шоу"
Макс Барских и Миша Романова не получили премий
MARUV осталась без награды
ALEKSEEV с Ульяной Синецкой остались без премии

Российская церемония вручения премий знаменитостям состоялась в Москве. На мероприятии награждали украинских звёзд.

Селебрити активно публиковали снимки в Instagram.

На мероприятии пришли LOBODA, которая получила награду "Лучшая исполнительница", Ани Лорак ("Лучшее концертное шоу"). Без премий остались украинские артисты Макс Барских, Миша Романова, MARUV и ALEKSEEV.

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Недавно певица MARUV анонсировала свой первый сольный концерт в Киеве. Состоится 14 июня в клубе Stereoplaza.

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Дата
10
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