Злата Огневич показала лицо мужчины, который преследует ее годами: "Я просто беззащитная женщина"

Исполнительница и героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич заявила, что в течении трех лет является жертвой преследования и психологического насилия. Она показала лицо мужчины, который ее преследует и угрожает разделаться с ней.

Видео, снятое из окна автомобиля, опубликовала в Instagram. Когда певица ехала на студию, ее догнал другой автомобиль, в которой и сидел преследователь.

"Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю нах*й, поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудище, ерундой занимаешься", - озвучил он угрозы.

Когда Огневич сказала, что передаст в полицию ролик, мужчина ответил, что ему все равно.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich Исполнительница и героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич заявила, что в течении трех лет является жертвой преследования и психологического насилия

"Я больше не могу молчать. В этой ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже более трех лет) преследует неадекватный мужчина, и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация - это также один из видов насилия", - отметила в подписи к видео артистка.

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Также она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко и умоляла их каким-то образом повлиять на ситуацию.

"Я обращаюсь к правоохранительным органам, юристам и всем, кто имеет компетенцию и реально может помочь. Я обращаюсь к своей стране и президенту. Потому что я больше не желаю молчать. На моем месте может быть ваша дочь, жена, любимая, мать, ваш близкий человек. Помогите мне", - добавила Огневич.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Впервые Злата Огневич рассказала о преследовании неизвестного в марте 2019 года. Тогда мужчина напал на артистку возле ее дома. После этого он продолжил следить за певицей. Преследователь ждал звезду перед выходом на тренировку и приходил на ее концерты. Он утверждает, что Огневич – его жена.