Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете "Танцев со звездами"

Фото: @maruvofficial

Украинская певица Maruv удивила зрителей "Танцев со звездами" образом на 10-го прямом эфире, который посвятили "Мистическому вечеру Хэллоуина".

Снимки перевоплощения знаменитости появились в Instagram.

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Maruv предстала в образе Медузы Горгоны. Мистичности наряду певицы добавляли декоративные змеи на голове, длинные белые волосы и настоящая змея, которая лежала на плечах.

Поклонники засыпали звезду комментариями.

"Гармонично выглядите вместе", "королева змей", "в каждой женщине живет змея".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 28 Окт 2019 в 1:01 PDT

Украинская певица Maruv мистически анонсировала выход нового альбома. Видео-тизер появился в Instagram знаменитости. Альбом получил название Hellcat Story (История ведьмы).