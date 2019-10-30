Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете "Танцев со звездами"

Украинская певица Maruv удивила зрителей "Танцев со звездами" образом на 10-го прямом эфире, который посвятили "Мистическому вечеру Хэллоуина".
Снимки перевоплощения знаменитости появились в Instagram.
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Maruv предстала в образе Медузы Горгоны. Мистичности наряду певицы добавляли декоративные змеи на голове, длинные белые волосы и настоящая змея, которая лежала на плечах.
Поклонники засыпали звезду комментариями.
"Гармонично выглядите вместе", "королева змей", "в каждой женщине живет змея".
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Украинская певица Maruv мистически анонсировала выход нового альбома. Видео-тизер появился в Instagram знаменитости. Альбом получил название Hellcat Story (История ведьмы).
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