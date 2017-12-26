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вторник, 26 декабря 2017 16:10

"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
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Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar
Фото: 1plus1.ua
Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar
Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar
Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar
Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar
Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar
Фотосессия Тины Кароль для Harper's Bazaar

Украинская певица Тина Кароль снялась в фотосессии для американского глянца о моде и стиле Harper's Bazaar. Стала первой украинкой на обложке издания.
Позировала в нарядах от Alexander Terekhov, Dior, Versace, Prada, Miu Miu, Maison Esve, Yanina Couture и Calzedonia.

В интервью журналу певица рассказывала о жизни вне сцены, своих кумирах и отношении к мужчинам.

"Как девочка, я понимаю, что мужчина нужен. Но, общаясь с женщинами взрослее и мудрее, замечаю, что можно прожить полноценную жизнь и без него. Если мужчина - опора, то с ним находишь еще большую силу, но если он бремя - теряешь себя. Это касается и женщин. Партнеры должны вдохновлять друг друга, а не обрезать крылья, как бы банально это сейчас не прозвучало. Для чего нужен мужчина? Чтобы направлять женщину, но не управлять ею. Для здоровья - психологического и физического ", - сказала Кароль.

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Певица назвала имена известных женщин, которыми искренне восхищается.
"От Мэрилин Монро с ее легкостью до Кайли Миноуг с ее скрытой силой. Что касается стиля, то здесь тоже много имен, одно из них - Алекса Чанг. Мне нравится, как она выглядит - одновременно и просто и сложно, но всегда - естественно. Изящная француженка Аймелин Валади еще ... Женщину определяет не одежда, а энергия, которую она излучает ", -сказала.

Фотосессия Тины Кароль вышла на 14 страницах.

В клипе "Я не перестану" Тина Кароль в телесном платье, затянутом шнуровкой и в красных латексных сапожках танцует в компании своих клонов. Одна из особенностей певицы - невзрачная сексуальность. Ее трудно увидеть в кадре хотя бы полуобнаженной. Зато концентрирует внимание на страстном взгляде и красных устах.

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