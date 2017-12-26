"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии

Фото: 1plus1.ua

Украинская певица Тина Кароль снялась в фотосессии для американского глянца о моде и стиле Harper's Bazaar. Стала первой украинкой на обложке издания.

Позировала в нарядах от Alexander Terekhov, Dior, Versace, Prada, Miu Miu, Maison Esve, Yanina Couture и Calzedonia.

В интервью журналу певица рассказывала о жизни вне сцены, своих кумирах и отношении к мужчинам.

"Как девочка, я понимаю, что мужчина нужен. Но, общаясь с женщинами взрослее и мудрее, замечаю, что можно прожить полноценную жизнь и без него. Если мужчина - опора, то с ним находишь еще большую силу, но если он бремя - теряешь себя. Это касается и женщин. Партнеры должны вдохновлять друг друга, а не обрезать крылья, как бы банально это сейчас не прозвучало. Для чего нужен мужчина? Чтобы направлять женщину, но не управлять ею. Для здоровья - психологического и физического ", - сказала Кароль.

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Певица назвала имена известных женщин, которыми искренне восхищается.

"От Мэрилин Монро с ее легкостью до Кайли Миноуг с ее скрытой силой. Что касается стиля, то здесь тоже много имен, одно из них - Алекса Чанг. Мне нравится, как она выглядит - одновременно и просто и сложно, но всегда - естественно. Изящная француженка Аймелин Валади еще ... Женщину определяет не одежда, а энергия, которую она излучает ", -сказала.

Фотосессия Тины Кароль вышла на 14 страницах.

В клипе "Я не перестану" Тина Кароль в телесном платье, затянутом шнуровкой и в красных латексных сапожках танцует в компании своих клонов. Одна из особенностей певицы - невзрачная сексуальность. Ее трудно увидеть в кадре хотя бы полуобнаженной. Зато концентрирует внимание на страстном взгляде и красных устах.