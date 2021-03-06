Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике

Фото: Instagram.com

Жена хореографа Влада Ямы Лилия поделилась красивыми фотографиями с отдыха. Она с Владом впервые за пять поехали на отдых только вдвоем без 5-летнего сына Леона. Звездные супруги отправились в однодневное путешествие из США в Мексику.

Романтическая поездка состоялась еще в феврале, в день рождения Лилии, но фотографиями с отдыха Влад и Лилия делятся только сейчас на своих страницах в Instagram.

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На фото жена хореографа позирует на берегу Карибского моря в эффектном бикини, демонстрируя стройную фигуру и длинные ноги.

"Когда приехали в отель, показалось что это сон и он скоро закончится. Тропический рай, где практически нет людей только мы, океан, песок и солнце", - написала Лилия в своем посте.

Хореограф Влад Яма рассказал, что его самая большая фобия - это кошки. Мужчина отметил, что этот страх преследует его с детства.