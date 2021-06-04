Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети

Знаменитости поражают поклонников откровенными фотографиями. Публикуют фото в Instagram.
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл устроила фотосессию в необычном комплекте нижнего белья. Артистка Настя Каменских ошеломила пикантным кадром со съемок клипа. Звезда соблазнительно позировала в красном длинном платье. Британская модель Деми Роуз регулярно снимается в соблазнительных нарядах. На фотографии появилась в красной спортивной кофте и обнажила пышную грудь. Певица Надежда Мейхер показала фигуру в боди и пуантах. А ведущая Леся Никитюк сексуально позировала в изумрудном мини-бикини.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кароль в обтягивающем платье с пикантным декольте взбудоражила сеть
Какие еще эротические фото публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.
Звезды выбирают для пикантных фотосессий неожиданные образы. Украинская диджей Анастасия Кумейко, также известная как Dj Nana, делится соблазнительными снимками с отдыха. На одной из фотографий певица загорала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла книгой. Американская модель Дезире Шлотц тоже устроила фотосессию топлес.
Комментарии