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пятница, 04 июня 2021 18:22

Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
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Знаменитости поражают поклонников откровенными фотографиями. Публикуют фото в Instagram.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл устроила фотосессию в необычном комплекте нижнего белья. Артистка Настя Каменских ошеломила пикантным кадром со съемок клипа. Звезда соблазнительно позировала в красном длинном платье. Британская модель Деми Роуз регулярно снимается в соблазнительных нарядах. На фотографии появилась в красной спортивной кофте и обнажила пышную грудь. Певица Надежда Мейхер показала фигуру в боди и пуантах. А ведущая Леся Никитюк сексуально позировала в изумрудном мини-бикини.

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Какие еще эротические фото публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл позировала в необычном комплекте нижнего белья
Фото: instagram.com/naomi
Британская модель Деми Роуз обнажила пышную грудь
Исполнительница Настя Каменских показала кадр со съемок клипа
Певица Надежда Мейхер регулярно делится привлекательными кадрами из фотосессий
Ведущая Леся Никитюк показала фигуру в мини-бикини

Звезды выбирают для пикантных фотосессий неожиданные образы. Украинская диджей Анастасия Кумейко, также известная как Dj Nana, делится соблазнительными снимками с отдыха. На одной из фотографий певица загорала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла книгой. Американская модель Дезире Шлотц тоже устроила фотосессию топлес.

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