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пятница, 28 мая 2021 19:01

"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
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Звезды выбирают для пикантных фотосессий неожиданные образы. Публикуют кадры с фотосетов в Instagram.

Украинская диджей Анастасия Кумейко, также известная как Dj Nana, делится соблазнительными снимками с отдыха. На одной из фотографий певица загорала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла книгой. Американская модель Дезире Шлотц тоже устроила фотосессию топлес. На эротическом фото позировала только в темных колготках и обуви на каблуках. Израильскую топ-модель Бар Рафаэли сфотографировали во время отдыха в бассейне. Звезда похвасталась сочными ягодицами в бикини. Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась в слитном купальнике и с мячом в руках. Фотосессию устроила на пляже.

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Какими еще снимками делились знаменитости на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Американская модель Дезире Шлотц устроила фотосессию топлес
Фото: instagram.com/desireeschlotz
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась в слитный купальник
Израильскую топ-модель Бар Рафаэли сфотографировали во время отдыха в бассейне
Украинская диджей Анастасия Кумейко опубликовала соблазнительные снимки с отдыха
Гимнастка Анна Ризатдинова делится фотографиями в купальниках из Египта

Знаменитости поражают экстравагантными нарядами в слишком откровенных фотосессиях. Делятся снимками в Instagram. Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова ошеломила фанатов фотографиями в стиле ню. Модель фотографировалась на пляже у пальмы. Обнаженную грудь едва прикрыла руками. Артистка Настя Каменских поразила формами в полосатом купальнике. Бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро показала сочную фигуру в купальнике с принтом.

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