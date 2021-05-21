Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети

Знаменитости поражают экстравагантными нарядами в слишком откровенных фотосессиях. Делятся снимками в Instagram.

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова ошеломила фанатов фотографиями в стиле ню. Модель фотографировалась на пляже у пальмы. Обнаженную грудь едва прикрыла руками. Артистка Настя Каменских поразила формами в полосатом купальнике. Бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро показала сочную фигуру в купальнике с принтом. Певица Надя Дорофеева позировала в салатовом платье. Она задрала его и сделала фото в зеркале. Исполнительница Ольга Горбачева появилась в белом бикини на фоне бассейна. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.

Какие еще сексуальные фото публиковали звезды на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

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Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Звездные красавицы публикуют откровенные и пикантные фотографии в Instagram. Британская артистка Дуа Липа поразила фанатов соблазнительным образом. Она появилась в белом мини-платье и черных чулках. Образ дополнили светлые аксессуары. Американская серфингистка Джала Сью показала интимные фото, на которых позировала только в нижнем белье.