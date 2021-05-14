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&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
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пятница, 14 мая 2021 18:46

"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
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Звездные красавицы публикуют откровенные и пикантные фотографии в Instagram.

Британская артистка Дуа Липа поразила фанатов соблазнительным образом. Она появилась в белом мини-платье и черных чулках. Образ дополнили светлые аксессуары. Американская серфингистка Джала Сью показала интимные фото, на которых позировала только в нижнем белье. Американская фитнес-модель Кэйтлин Рунк ошеломила фигурой в красном цельном купальнике. Фотосессию устроила на пляже. Телеведущая Леся Никитюк делилась фотографиями с отдыха в Турции. Она позировала в белом купальнике и соломенной шляпе. Самая популярная блогер и многодетная мать София Стужук показала сочную фигуру и увеличенную грудь в черном бикини.

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Gazeta.ua собрала самые соблазнительные фото, какие публиковали звезды на этой неделе.

Британская певица Дуа Липа поразила соблазнительным образом
Фото: https://www.instagram.com/dualipa/
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Никитюк показала "увеличены" ягодицы
Американская фитнес-модель Кейтлин Рунк поразила формами в слитном купальнике

Знаменитости поражают соблазнительными кадрами из смелых фотосессий. Делятся фотографиями в Instagram. Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару опубликовала снимок, на котором позирует топлесс. Женщина устроила пляжную фотосессию. Светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала похудевшую фигуру в необычном купальнике-трико. Звезда предстала с белокурыми волосами и в спортзале.

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Дата
14
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