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пятница, 07 мая 2021 17:50

Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
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Знаменитости поражают соблазнительными кадрами из смелых фотосессий. Делятся фотографиями в Instagram.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару опубликовала снимок, на котором позирует топлесс. Женщина устроила пляжную фотосессию. Светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала похудевшую фигуру в необычном купальнике-трико. Звезда предстала с белокурыми волосами и в спортзале. Австралийская plus size модель Стефания Феррарио опубликовала серию сексуальных фотографий. На них она в различных комплектах нижнего белья. Голливудская актриса Хэлли Берри позировала в боди с животным принтом. А певица и актриса Даша Астафьева поразила пикантным фото, на котором позировала в кожаном белье.

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Какие еще соблазнительные фото публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару опубликовала снимок, на котором позирует топлесс
Фото: instagram.com/irinasoponaru
Светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала исхудалую фигуру в необычном слитном купальнике
Австралийская plus size модель Стефания Феррарио опубликовала серию сексуальных фотографий
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Звезды поражают поклонников соблазнительными фотографиями, на которых позируют в пикантных нарядах. Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова устроила горячую фотосессию. Звезда позировала топлес, а голую грудь прикрыла кусками арбуза. Она появилась только в белых трусах. Ее волосы были мокрыми. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина улетела отдыхать с семьей на Мальдивские острова. Женщина поразила фигурой в купальнике после рождения третьего ребенка: в конце ноября на свет появился сын Александр.

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