Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды

Звезды поражают поклонников соблазнительными фотографиями, на которых позируют в пикантных нарядах. Делятся снимками в Instagram.

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова устроила горячую фотосессию. Звезда позировала топлес, а голую грудь прикрыла кусками арбуза. Она появилась только в белых трусах. Ее волосы были мокрые. Жена телеведущего Григория Решетникк Кристина улетела отдыхать с семьей на Мальдивские острова. Женщина поразила фигурой в купальнике после рождения третьего ребенка: в конце ноября на свет появился сын Александр. Американская модель и возлюбленная футболиста Неймара Наталья Барулич появилась в соблазнительном образе на пляже. Она сексуально сняла бретельку платья, обнажив пышную грудь. Американская модель, которая работает в стиле ню, Даниэлли Аяла потрясла фанатов сочными прелестями. Позировала в очень откровенном топе и джинсовых шортах.

Gazeta.ua собрала соблазнительные фото, которые публиковали знаменитости на этой неделе.

Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Знаменитости часто показывают потрясающие кадры с откровенных фотосессий. Старшая дочь артистки Веры Брежневой София Киперман выложила в сеть пикантные снимки. Она позировала в белых трусах, топе и ботинках. Украинская блогер Алена Омович устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла бокалами красного вина.