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пятница, 23 апреля 2021 18:42

Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
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Знаменитости часто показывают потрясающие кадры с откровенных фотосессий. Публикуют фотографии в Instagram.

Старшая дочь артистки Веры Брежневой София Киперман выложила в сеть пикантные снимки. Она позировала в белых трусах, топе и ботинках. Украинская блогер Алена Омович устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла бокалами красного вина. Британская певица Дуа Липа появилась в лакированном боди и черных колготках. Образ дополнила массивными украшениями. Блогер Алена Венум показала очередные снимки с индонезийского острова Бали. Женщина соблазнительно изгибалась в светлом бикини на фоне водопада.

Какими еще сексуальными фото поражали звезды в сети на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

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Старшая дочь артистки Веры Брежневой София Киперман выложила в сеть пикантные снимки
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Украинская блогер Алена Омович устроила фотосессию топлес
Британская певица Дуа Липа появилась в лакированном боди и черных колготках
Американская актриса Белла Торн выбрала образ Барби
Блогер Алена Венум показала очередные снимки с индонезийского острова Бали

Звездные красавицы регулярно участвуют в пикантных фотосессиях, для которых подбирают соблазнительные образы. Поражают фанатов снимками в Instagram. Украинская диджей Анастасия Кумейко опубликовала фотографию, на которой позирует полностью обнажена. Женщина прикрыла грудь руками. Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук отдыхает в Египте, откуда делится горячими фото. На снимке она предстала в купальнике с леопардовым принтом.

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