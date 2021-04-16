Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети

Звездные красавицы регулярно участвуют в пикантных фотосессиях, для которых подбирают соблазнительные образы. Поражают фанатов снимками в Instagram.

Украинская диджей Анастасия Кумейко опубликовала фотографию, на которой позирует полностью обнажена. Женщина прикрыла грудь руками. Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук отдыхает в Египте, откуда делится горячими фото. На снимке она предстала в купальнике с леопардовым принтом. "Ангел" Victoria's Secret и бразильская модель Жизель Оливейра в ярком бикини устроила пляжную фотосессию. Выбрала желтый раздельный купальник и парео в тон. Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова позировала топлесс. Обнаженную грудь едва прикрыла длинными волосами. Ведущая Леся Никитюк показала архивный кадр с отдыха на Мальдивах. Знаменитость надела черно-бежевый слитный купальник. Украинская блогер Елена Венум полетела отдыхать на индонезийский остров Бали. Она поделилась фотографией, на которой соблазнительно изгибалась с ананасом в руках.

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Gazeta.ua собрала, какими еще жаркими снимками делились звезды на этой неделе.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Знаменитости поражают поклонников скандальными образами для экстравагантных фотосессий. Снимками делятся в Instagram. Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару позировала топлесс и в темных брюках. На голое тело надела пиджак. Американская звезда Instagram Лина Перез удивила необычным бикини. Модель едва прикрыла пышную грудь полупрозрачным бюстгальтером, который надела вверх тормашками. Беременная жена экс-героя "Холостяка-9" Никиты Добрынина и победительница шоу Даша Квиткова для фотосессии выбрала костюм. Она появилась без нижнего белья и показала беременный живот.