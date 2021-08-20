Жена Стейтема сразила фанов новостью

Британская супермодель, жена 54-летнего Джейсона Стейтема, 34-летняя Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что снова беременна.

Об этом она оригинально сообщила в Instagram, опубликовав ряд стильных фото-образов. Снимки сделала на айфон в ванной комнате. На одной из фотографий модель продемонстрировала округлый живот в белом платье и брендовых мюлях на каблуке.

"Та-дам! Второй раунд", - написала она под фото.

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Фото: instagram.com/rosiehw

Хантингтон-Уайтли уже воспитывает вместе с гражданским мужем общего ребенка. В июне 2017 года у пары родился сын Джек, которому сейчас четыре года. В январе 2016-го Стейтем сделал предложение, но официальную церемонию свадьбы по неизвестным причинам откладывают почти пять лет.

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Американская актриса 35-летняя Эмбер Херд сообщила, что этой весной впервые стала матерью. Девочку по имени Уна Пейдж Херд родила суррогатная мать. Первое фото с младенцем актриса выложила в Instagram. Херд состоит в отношениях с кинооператором 38-летней Бьянкой Бути.