Жена Остапчука в эффектном мини поразмыслила, как прекрасно быть женщиной

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина ошеломила пользователей сети пикантными снимками.

На серии фотографий, опубликованных в Instagram, юрист появилась в красном мини-платье. Эффектный наряд дополнила черными лакированными сапогами.

В посте под фото любимая ведущего описала, почему прекрасно быть женщиной.

Сколько сил у нас, нежных. Сколько идей и планов. Сколько энергии – ну не кайф? Утром мой муж зашел в ванную и сказал: "Господи, каждое утро краситься – это же как утомительно". А я думаю, что может и утомительно, но что-то в этом есть", - объяснила Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Также она рассказала, что делает для того, чтобы чувствовать себя "богиней".

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"Надела красивое яркое платье, сапоги на голые ноги и все: вопросы решаются быстрее, внимание вокруг и сама чувствуешь себя богиней", – добавила нотариус.

Юрист и жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина не часто радует подписчиков пикантными фото. На снимке адвокат позировала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла шляпой ручной работы от украинского бренда Shmelevsky.