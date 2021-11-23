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среда, 24 ноября 2021 01:45

Жена Остапчука в эффектном мини поразмыслила, как прекрасно быть женщиной
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Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина ошеломила пользователей сети пикантными снимками.

На серии фотографий, опубликованных в Instagram, юрист появилась в красном мини-платье. Эффектный наряд дополнила черными лакированными сапогами.

В посте под фото любимая ведущего описала, почему прекрасно быть женщиной.

Сколько сил у нас, нежных. Сколько идей и планов. Сколько энергии – ну не кайф? Утром мой муж зашел в ванную и сказал: "Господи, каждое утро краситься – это же как утомительно". А я думаю, что может и утомительно, но что-то в этом есть", - объяснила Кристина.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина поразила соблазнительным образом
Фото: instagram.com/kristygor
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина поразила соблазнительным образом
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина поразила соблазнительным образом
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина поразила соблазнительным образом
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина поразила соблазнительным образом

Также она рассказала, что делает для того, чтобы чувствовать себя "богиней".

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"Надела красивое яркое платье, сапоги на голые ноги и все: вопросы решаются быстрее, внимание вокруг и сама чувствуешь себя богиней", – добавила нотариус.

Юрист и жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина не часто радует подписчиков пикантными фото. На снимке адвокат позировала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла шляпой ручной работы от украинского бренда Shmelevsky.

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