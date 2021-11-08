Кадр в стиле ню: любимая Остапчука прикрыла голый бюст шляпой

Юрист и жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина не часто радует подписчиков пикантными фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, адвокат позировала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла шляпой ручной работы от украинского бренда Shmelevsky.

"Нет идеальных женщин, как и мужчин. Есть: "свои", "родные", "теплые", "незабываемые". И все эти женщины - со своими "тараканами" в голове, со своим опытом, морщинами и страхами. Любят не идеальных. Я думаю, что любят настоящих. Поэтому не стоит бояться быть такой, какая ты есть, и жить так, как хочется и как чувствуешь", - поделилась мыслями Кристина в посте под фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Больше ничего не умею" - блогер Стужук выставила аппетитные ягодицы в Доминикане

Фото: instagram.com/kristygor

Шоумен 37-летний Владимир Остапчук организовал вечеринку любимой Кристине по случаю дня рождения. 10 октября юрист отмечала 35-летие. Ведущий подготовил жене вечеринку в цыганском стиле. Гости и виновница торжества придерживались дресс-кода, а зал украсили по этой же тематике.