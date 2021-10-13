В цыганском стиле и с танцами на столе: Остапчук устроил вечеринку любимой

Шоумен 37-летний Владимир Остапчук организовал вечеринку любимой Кристине по случаю дня рождения. 10 октября юрист отмечала 35-летие.

Ведущий подготовил жене вечеринку в цыганском стиле. Гости и виновница праздника придерживались дресс-кода, а зал украсили по этой же тематике. Яркими фото женщина поделилась в Instagram и рассказала, как выбрали такой стиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"

"Если рассказать предысторию, то было так: "Вова, я мечтаю, чтобы на мой день рождения был просто разрыв, чтобы все танцевали до упаду и чтобы был "сумасшедший дом", в хорошем смысле". И я поняла, что это точно gipsy (цыганские. - Gazeta.ua) мотивы. Хотя, если видеть, как моя душа радуется от этих цыганских мотивов, можно задуматься: может, в крови что-то есть", - поделилась жена Остапчука.

Фото: instagram.com/kristygor

Телеведущий Владимир Остапчук и вторая жена Кристина объявили о строительстве двухэтажного дома. Супруги признались, что давно мечтали о совместном доме. Весной 2022-го пара планирует въехать в новое жилье.