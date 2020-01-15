Жена Монатика показала семейный отдых на Мальдивах

Фото: instagram.com/irinamonatik/

Супруги Дмитрий и Ирина Монатики нечасто публикуют личные фото в соцсетях.

Лиц детей еще не показывали. Недавно Ирина Монатик показала детей со спины на фоне мальдивских пейзажей. Сейчас они вместе отдыхают на этих живописных островах.

Ирина выложила свои фотографии в купальнике. Обычно женщина этого не делает.

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"Слишком много замечательных мест для "фото на память". Красиво, невозможно красиво вокруг", – написала Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️ Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 13 Янв 2020 в 8:11 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Мои #ТеКтоДорожеВсего Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 11 Янв 2020 в 5:32 PST

Певец Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего младшего сына Платона. Ранее певец не показывал своих детей полностью, а фотографировал их только со спины. Однако в день рождения Платона, 12 января, Монатик вместе с приветствием опубликовал фото, на котором видно лицо сына. Соответствующий пост певец разместил в Instagram.