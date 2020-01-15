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среда, 15 января 2020 16:36

Жена Монатика показала семейный отдых на Мальдивах
7

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Супруги Монатик показали детей со спины на фоне мальдивских пейзажей, которыми любуются вместе
Фото: instagram.com/irinamonatik/
Супруги Монатик показали детей со спины на фоне мальдивских пейзажей, которыми любуются вместе
Супруги Монатик показали детей со спины на фоне мальдивских пейзажей, которыми любуются вместе
Супруги Монатик показали детей со спины на фоне мальдивских пейзажей, которыми любуются вместе
Супруги Монатик показали детей со спины на фоне мальдивских пейзажей, которыми любуются вместе

Супруги Дмитрий и Ирина Монатики нечасто публикуют личные фото в соцсетях.

Лиц детей еще не показывали. Недавно Ирина Монатик показала детей со спины на фоне мальдивских пейзажей. Сейчас они вместе отдыхают на этих живописных островах.

Ирина выложила свои фотографии в купальнике. Обычно женщина этого не делает.

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"Слишком много замечательных мест для "фото на память". Красиво, невозможно красиво вокруг", – написала Ирина.

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Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

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#Мои #ТеКтоДорожеВсего

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Певец Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего младшего сына Платона. Ранее певец не показывал своих детей полностью, а фотографировал их только со спины. Однако в день рождения Платона, 12 января, Монатик вместе с приветствием опубликовал фото, на котором видно лицо сына. Соответствующий пост певец разместил в Instagram.

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Дата
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января

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