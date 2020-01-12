Монатик впервые показал лицо младшего сына

Монатик трогательно поздравил младшего сына с днем рождения. Фото: Prm

Певец Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего младшего сына Платона.

Ранее певец не показывал своих детей полностью, а фотографировал их только со спины. Однако, в день рождения Платона, 12 января, Монатик вместе с приветствием опубликовал фото, на котором видно лицо сына. Соответствующий пост певец разместил в Instagram.

Правда, на снимке мальчик совсем маленький, еще младенец. Заботливый папа аккуратно и трогательно держит его на руках и улыбается - Платон расплылся в счастливой улыбке в ответ.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки. .. ооочень громко. Но без слез ... именно требовал, и тем самым умилял, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародирует тираннозавра непрерывно, затем Льва, затем Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов ", - написал Монатик.

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Мальчик празднует трехлетие, а его брату Дане - 4 года, и старший уже начал интересоваться, почему папа не показывает его лицо на снимках. Тогда Дмитрий решил, что пришло время познакомить мир с сыновьями ближе.

"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Папа, почему мы спиной на этих фотках?", А я и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда еще вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не ставили вопросов об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня выйти в жизни, с мамой конечно. С днем ​​рождения, наш младшенький ", - отметил Монатик.

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