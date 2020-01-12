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воскресенье, 12 января 2020 18:59

Монатик впервые показал лицо младшего сына

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Монатик впервые показал лицо младшего сына
Монатик трогательно поздравил младшего сына с днем рождения. Фото: Prm

Певец Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего младшего сына Платона.

Ранее певец не показывал своих детей полностью, а фотографировал их только со спины. Однако, в день рождения Платона, 12 января, Монатик вместе с приветствием опубликовал фото, на котором видно лицо сына. Соответствующий пост певец разместил в Instagram.

Правда, на снимке мальчик совсем маленький, еще младенец. Заботливый папа аккуратно и трогательно держит его на руках и улыбается - Платон расплылся в счастливой улыбке в ответ.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки. .. ооочень громко. Но без слез ... именно требовал, и тем самым умилял, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародирует тираннозавра непрерывно, затем Льва, затем Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов ", - написал Монатик.

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Мальчик празднует трехлетие, а его брату Дане - 4 года, и старший уже начал интересоваться, почему папа не показывает его лицо на снимках. Тогда Дмитрий решил, что пришло время познакомить мир с сыновьями ближе.

"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Папа, почему мы спиной на этих фотках?", А я и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда еще вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не ставили вопросов об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня выйти в жизни, с мамой конечно. С днем ​​рождения, наш младшенький ", - отметил Монатик.

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Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости.) Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... ооочень громко. Но без слез... именно требуя) и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролёт, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Могу быть не конкретен, ведь по троичке минимум в день добавляется, как сегодня, например, "Готовы?" "Зачем?" "Yes" ))) а до этого, Ти Рекс, Раф, Дони, Микки, не хочу, мое, скорее, дай,на ,трицератопс и так далее,и такое красивое...))) Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Вот это да... я же так мечтал об этом.) Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром. Плюс!!! Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не задавали вопросы об этом😄.) Так вот, Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно😘) С днём рождения, наш младшенький. П.с. Пишу с пониманием, что ты подрастешь, отыщешь этот пост и запустишь ностальгирующий, счастливый взгляд в небо и вспомнишь, какой ты сильный ТиРекс) если окружающая тебя школота не шарит в романтике и душевности... не беда) Просвещай!))) не скучай, Vitamin D получай. Я имею ввиду, старший брат всегда рядом, как и мы!😘😘😘❤️❤️❤️ #Архив #MadeWithLoveAndRhythm

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

В сети обсуждают возможную беременность девушки Илона Маска 31-летней канадской певицы Граймс. На странице в Instagram она опубликовала обнаженное фото с изображением младенца в утробе.

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