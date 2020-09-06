Жена Дзидзьо продемонстрировала отличный пресс

Фото: Іnstagram.com/slavia_official

Певица Ярослава Хома, также известная как Slavia, продолжает путешествовать по Украине и исследовать живописные места.

На этот раз жена Дзидзьо побывала в Житомирской области в урочище Каменное Село. На своей странице в Instagram певица поделилась красивыми фотографиями, где она позирует возле гигантских валунов.

"Таинственное Каменное Село. Как и когда здесь появились огромные валуны до сих пор остается загадкой. Единственное, что знают ученые - глыбе более миллиарда лет. Местные говорят, что камни - это следы присутствия других цивилизаций. Камень - компас " Разбитый хлеб ". Он раскололся точно указывая на части света. А вы знали, что у нас есть такие интересные места? " - написала знаменитость.

Сама же Ярослава в обтягивающих топе и лосинах телесного цвета вызвала немалое восхищение своих поклонников. Фанаты похвалили ее стройную фигуру и отличное пресс.

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В июле Slavia провела отпуск не в заграничных пляжах, а на украинском острове Джарылгач.