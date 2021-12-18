Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули и модель Даша Март часто радует поклонников сверхоткровенных кадров.

Звезда сети, за чьей жизнью следят более 2,5 млн подписчиков в Instagram, фотографируется не только в мини-платьях со смелым декольте. Пышногрудая модель регулярно публикует фото в соблазнительных комплектах нижнего белья.

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На днях жена спортсмена предстала в кружевном нижнем белье, которое удачно подчеркивало аппетитные формы модели.

Фото: instagram.com/dashamart

Даша Март показывает соблазнительные кадры с откровенных фотосессий. На серии фотографий модель позирует обнаженная. Пикантные места прикрыла белой тканью. Фотосессию устроила на одном из пляжей американского Майами.