Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела

Фото: instagram.com/dashamart

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули Даша Март часто показывает соблазнительные кадры с откровенных фотосессий.

На серии фотографий, опубликованной в Instagram, модель позирует обнаженная. Пикантные места прикрыла белой тканью. Фотосессию устроила на одном из пляжей американского Майами.

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Автором съемки стала фотограф Дарья Гладкова.

Белорусская модель, которая живет в американском Майами более 2 лет, Даша Март часто пополняет пикантными снимками сеть. Звезда активно участвует в откровенных фотосессиях.