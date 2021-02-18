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четверг, 18 февраля 2021 11:08

Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6

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Модель поражает соблазнительными изгибами тела
Фото: instagram.com/dashamart
Модель поражает соблазнительными изгибами тела
Модель поражает соблазнительными изгибами тела
Модель поражает соблазнительными изгибами тела
Модель поражает соблазнительными изгибами тела

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули Даша Март часто показывает соблазнительные кадры с откровенных фотосессий.

На серии фотографий, опубликованной в Instagram, модель позирует обнаженная. Пикантные места прикрыла белой тканью. Фотосессию устроила на одном из пляжей американского Майами.

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Автором съемки стала фотограф Дарья Гладкова.

Белорусская модель, которая живет в американском Майами более 2 лет, Даша Март часто пополняет пикантными снимками сеть. Звезда активно участвует в откровенных фотосессиях.

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