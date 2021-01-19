Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами

Фото: instagram.com/dashamart

Белорусская модель, которая живет в американском Майами более 2 лет, Даша Март часто пополняет пикантными снимками сеть. Звезда активно участвует в откровенных фотосессиях.

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули на серии снимков, опубликованной в Instagram, позировала в комплекте черного нижнего белья с белыми надписями. Модель повернулась спиной к камере, щеголяя пышными ягодицами. На другом фото Март села на шпагат. Фотосессию устроила в спальне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Властительница пустыни" MARUV обольстительно изгибалась на квадроцикле в трусах

Автором съемок стал фотограф Мейсон Холли.

Белорусская модель Даша Март регулярно радует поклонников соблазнительными фотографиями. На серии снимков, опубликованной в Instagram, интернет-сенсация позирует в нюдовом боди. Ее волосы мокрые и распущенные. Образ дополнила ярким макияжем. Модель эротично изгибалась, щеголяя пышными прелестями.