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вторник, 19 января 2021 12:48

Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
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Модель показала соблазнительные фото
Фото: instagram.com/dashamart
Модель показала соблазнительные фото
Модель показала соблазнительные фото
Модель показала соблазнительные фото
Модель показала соблазнительные фото

Белорусская модель, которая живет в американском Майами более 2 лет, Даша Март часто пополняет пикантными снимками сеть. Звезда активно участвует в откровенных фотосессиях.

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули на серии снимков, опубликованной в Instagram, позировала в комплекте черного нижнего белья с белыми надписями. Модель повернулась спиной к камере, щеголяя пышными ягодицами. На другом фото Март села на шпагат. Фотосессию устроила в спальне.

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Автором съемок стал фотограф Мейсон Холли.

Белорусская модель Даша Март регулярно радует поклонников соблазнительными фотографиями. На серии снимков, опубликованной в Instagram, интернет-сенсация позирует в нюдовом боди. Ее волосы мокрые и распущенные. Образ дополнила ярким макияжем. Модель эротично изгибалась, щеголяя пышными прелестями.

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