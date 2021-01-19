"Властительница пустыни" Maruv обольстительно изгибалась на квадроцикле в трусах

Фото: instagram.com/maruvofficial

Артистка 28-летняя Maruv радует поклонников кадрами из отпуска. Звезда отдыхает в ОАЭ.

На видео, опубликованном в Instagram, певица позирует в черной рубашке и трусах. Женщина соблазнительно изогнулась, демонстрируя аппетитные прелести. Решила фотографироваться посреди пустыни на квадроцикле.

"Чувствую себя властительницей пустыни", - подписала фото исполнительница.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Певица, композитор и автор песен 28-летняя MARUV, настоящее имя Анна Корсун, продолжает поражать поклонников эротическими фотографиями. MARUV не стесняется демонстрировать обнаженное тело и часто публикует откровенные фото. На этот раз она предстала в Іnstagram в сексуальном белье собственной марки, которое отныне могут приобрести ее фанаты.