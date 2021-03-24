Жена Бабкина отреагировала на шквал хейта после признания в изменах

После того, как звездная пара поделилась деталями супружеской жизни, в частности многочисленными изменами мужа, Бабкину стали считать "ведьмой". Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Жена певца Сергея Бабкина Снежана призналась, что простила измены мужа благодаря трансформации боли и обиды.

Женщина опубликовала пост в Instagram, в котором отметила, что "боль, раздражение, зависть и гнев - это скрытая энергия". И если освободить ее, то можно создать счастливую жизнь.

После того, как звездная пара поделилась деталями супружеской жизни, в частности многочисленными изменами мужа, Бабкину стали считать "ведьмой". А другие уверены, что женщине повезло и она взяла мужа "готового и обеспеченного".

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"Третьи говорят, что он подкаблучник. Где же его мужское? Как он может 24/7 быть с ней? Четвертые - она ​​размазала себя как женщину, простив измены. Унизила, растоптала. Чему она может научить женщин? Также унижаться? А есть еще одна категория людей. Они в какой-то момент перестают подглядывать в замочную скважину за другими. Перестают завидовать. Перестают оценивать, исходя из своей боли. Они берут и меняют свою жизнь. Трансформируют свою боль и обиду. Со всем этим пора прощаться. "Выживут только любовники" - это те, кто занимаются любовью внутри себя. А остальное - хр*нь из вашего ума", - отметила Бабкина.

Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана откровенно рассказали о сложностях в их браке. Возлюбленная певца поделилась тем, как узнала об изменах мужа и сколько женщин у него было.