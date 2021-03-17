Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне

Фото: instagram.com/babkin_official

Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана откровенно рассказали о сложностях в их браке. Возлюбленная певца поделилась тем, как узнала об изменах мужа и сколько женщин у него было.

Звездная пара дала интервью программе ЖВЛ. Женщина рассказала, что после свадьбы в их отношениях была идиллия. Но потом она заметила, что средства из семейного бюджета начали исчезать.

"Я знала, какой у него гонорар. И он привозил наполовину меньше. Потом уже я поняла почему", - отметила Бабкина.

Артист не признался в изменах. Позже Снежане приснился сон, где певец стоит обнаженный на полке, а рядом с ним - значительное количество кукол Барби, которые не давали ему прохода.

"Говорю: "Сергей, у тебя же много женщин было за эти 3 года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сергей, я знаю, что много". "Как ты знаешь? Нет, одна"." Не ври себе, не ври мне". Он опустил голову и сказал: "Да. За эти 3 года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он говорит: "Много". Я говорю: "Сколько было за 3 года?" И тогда он сказал: "Более 100", - рассказала актриса.

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Тогда женщина забрала вещи и уехала к матери. Впоследствии она простила мужу.

Сергей Бабкин ранее рассказывал, что изменял жене Снежане. Артист долго извинялся перед любимой, потому что не хотел расставаться. Теперь пара пытается всегда и везде быть вместе.