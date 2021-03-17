 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 234
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1305
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3681
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 711
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3735
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2718
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1206
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
7
5
5
5
Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне
Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне
Британская певица покрутила бедрами в ультракоротких шортах
Британская певица покрутила бедрами в ультракоротких шортах
&quot;Королева рок-н-ролла&quot; Тина Тернер завершила карьеру
"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер завершила карьеру
Пышнотелая блогер уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
Пышнотелая блогер уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
Сестры Кардашьян появились в серебристых луках
Сестры Кардашьян появились в серебристых луках
Видео
Все видео
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем
"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 414
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 909
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2817
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 288
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 16:13

Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне
5

  Комментировать

Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа Сергея
Фото: instagram.com/babkin_official
Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа Сергея
Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа Сергея
Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа Сергея
Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа Сергея

Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана откровенно рассказали о сложностях в их браке. Возлюбленная певца поделилась тем, как узнала об изменах мужа и сколько женщин у него было.

Звездная пара дала интервью программе ЖВЛ. Женщина рассказала, что после свадьбы в их отношениях была идиллия. Но потом она заметила, что средства из семейного бюджета начали исчезать.

"Я знала, какой у него гонорар. И он привозил наполовину меньше. Потом уже я поняла почему", - отметила Бабкина.

Артист не признался в изменах. Позже Снежане приснился сон, где певец стоит обнаженный на полке, а рядом с ним - значительное количество кукол Барби, которые не давали ему прохода.

"Говорю: "Сергей, у тебя же много женщин было за эти 3 года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сергей, я знаю, что много". "Как ты знаешь? Нет, одна"." Не ври себе, не ври мне". Он опустил голову и сказал: "Да. За эти 3 года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он говорит: "Много". Я говорю: "Сколько было за 3 года?" И тогда он сказал: "Более 100", - рассказала актриса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе

Тогда женщина забрала вещи и уехала к матери. Впоследствии она простила мужу.

Сергей Бабкин ранее рассказывал, что изменял жене Снежане. Артист долго извинялся перед любимой, потому что не хотел расставаться. Теперь пара пытается всегда и везде быть вместе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - как убили патриота Владимира Рыбака

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 11818
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9567
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 8379
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 7551
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
3
 Просмотров: 7389
Знаменитости
"Ухудшает состояние кожи в 100 раз" - модель назвала вредные beauty-привычки
"Ухудшает состояние кожи в 100 раз" - модель назвала вредные beauty-привычки Просмотров: 468
Злата Огневич поделилась секретами ухода за кожей
Злата Огневич поделилась секретами ухода за кожей Просмотров: 90
Британская певица покрутила бедрами в ультракоротких шортах
Британская певица покрутила бедрами в ультракоротких шортах
7
 Просмотров: 1035
"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер завершила карьеру
"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер завершила карьеру
5
 Просмотров: 441
Пышнотелая блогер уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
Пышнотелая блогер уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
5
 Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
9
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
1
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом
1
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Голосов: 42738
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть