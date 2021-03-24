Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца

Фото: @ua.playboy

Российская телеведущая Настя Ивлеева снялась для обложки Playboy Russia и получила шквал обвинений в плагиате.

Украинский фотограф Даниэла Рубинштейн увидела идентичность российского журнала для взрослых с декабрьским выпуском Playboy Ukraine.

"Смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка в истории российского Playboy", - прокомментировала Ивлеева.

По словам Рубинштейн, украинский журнал выпустил первую диджитал 3D-обложку за 68 лет существования глянца. А теперь похожую обложку выпустили в РФ и утверждают, что стали первыми.

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"В российском Playboy использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере. Более того, использовалась та же одежда украинского бренда. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа", - заявила фотограф.

В команде Ивлеевой не стали ждать с ответом и довольно грубо отреагировали на обвинения.

"Никто ваш проект в глаза не видел из нашей команды. Хотите - ведите открытый спор с журналом Playboy. Приводить вам миллион примеров на тему плагиата, в том числе вашей работы, считаю необоснованной тратой времени и глупостью", - говорится в комментарии.

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила побаловать себя оригинальным подарком по случаю своего 30-летия и устроила эротическую съемку для Playboy Russia.