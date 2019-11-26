Зеленская отдала свое "японское" желтое платье на благотворительность

Фото: @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская объявила, что передает свое платье для благотворительного аукциона в помощь онкобольным детям.

О своем решении Елена Зеленская сообщила в Instagram.

"То самое жёлтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю ее в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от @tabletochki - команды супергероев, которыеуже 8 лет стоят на защите детей с онко", - написала Зеленская.

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Благотворительный ужин и аукцион фонда "Таблеточки" состоится сегодня в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Цель сбора - 12 млн грн на приобретение высокоточного лабораторного оборудования для больницы "Охматдет". Система идентификации микроорганизмов поможет врачам вовремя выявлять инфекции у детей, которые проходят химиотерапию, и лечить их эффективно и безопасно.

Это уже второй благотворительный ужин фонда "Таблеточки", который проводят в рамках глобального движения Giving Tuesday.

"Как свидетель Иеговы" - сеть раскритиковала наряд Елены Зеленской на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.