"Как свидетель Иеговы" - сеть раскритиковала наряд Зеленской в Японии

Фото: @olenazelenska_official

Президентская чета Зеленских посетили интронизацию Императора Японии Нарухито.

Фото нарядов президента и первой леди появились на просторах Instagram.

Для торжественной церемонии Зеленская выбрала элегантное желтое платье прямого кроя, бежевые "лодочки" на маленьком каблуке и изящные перчатки из желтого кружева. Волосы первая леди собрала на затылке в тугой пучок.

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Зеленский перед камерами фотографов появился в черном смокинге с белой "бабочкой".

"Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Это событие ознаменовало начало периода Рейва в истории Японии. В переводе с японского "Рейва" означает "Прекрасная гармония", и именно этого я искреннежелаю Императору и всей Японии", - подписала фотографии жена гаранта.

Пользователи сети отреагировали на новые фотографии первой леди.

"Эта пара лучшие представители нашей страны", "Гармония - это прекрасно, а об Украине когда думать начнете?", "У нас народ бедный, зато о платьях думаем", "Элегантно и сдержанно", "Первая леди выглядит, как свидетель Иеговы", "Образ - полная безвкусица", - пишут они.

Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская приняли участие в интронизации японского императора Нарухито.