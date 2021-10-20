Зависть, триумфы и конкуренция: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали закулисье оперного театра

Фото: Оксана Шевчук

Звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов в новой фотосессии для журнала "Marie Claire" показали настоящее театральное закулисье. На фотографиях Оксаны Шевчук запечатлены места театра, в которые вряд ли удастся попасть обычным людям, а в этих кадрах можно рассмотреть, как устроена закулисная жизнь театра.

"Люди не видят нашей закулисной жизни, переживаний перед выходом на сцену, как общаемся между собой, - говорит Екатерина Кухар. - Конечно фотографии молчаливый вид искусства, но благодаря им можно многое понять и представить. Например, как некоторые недооцененные артисты неудовлетворенные своей творческой жизнью стоят, у тебя за спиной, скрестив руки в ожидании того, что вот-вот ты допустишь ошибку, поскользнешься или получишь травму. Но, слава Богу, таких немного, в основной своей массе большинство доброжелательны, держат кулачки, могут тебе аплодировать или выкрикнуть слова поддержки.

Большинство искренне порадуется и выразит свое восхищение твоему новому наряду. Хотя найдутся и такие, для которых твой новый роскошный костюм станет комом в горле. Такие персонажи будут высчитывать без стеснения количество ручной вышивки, бисера и камней Swarovski на твоей пачке. У некоторых может немного испортиться настроение, когда 30 октября мы презентуем 33 новых костюма от украинского дизайнера Мальвы для балета "Жизель". Они невероятные, там столько высокохудожественной вышивки. Для каждой примы сценическая одежда важнее, чем повседневная".

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"Танец - это пульс, сердцебиение и ритм жизни. Хотела передать волшебство таланта Кати и Александра кадрами вне времени" - делится фотограф Оксана Шевчук.

Прима-балерина Екатерина Кухар поделилась, где и как хранит концертные наряды: хитоны, шопеновки, пачки и пуанты. Она призналась, что только за спектакль "Спящая красавица" меняет шесть пачек разного цвета, каждая из которых подчеркивает жизненные события героини.